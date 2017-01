Polícia Civil de Parobé recupera motos roubadas

Veículos foram localizados nesta quinta-feira.

A Polícia Civil de Parobé recuperou nesta quinta-feira motos roubadas. A ação foi realizada por agentes coordenados pela delegada Michele Arigony. Segundo a polícia, após investigação sobre crimes de roubo e furto, foram recuperados três motos no município. Os veículos estavam escondidos nos fundos de um terreno. No local, ainda foram encontrados outros objetos suspeitos de serem oriundos do crime.