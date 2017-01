Brigada Militar de Três Coroas prende homem com 93 gramas de maconha

Acusado possuía quantidade de drogas em seu carro

Divulgação

Na manhã desta sexta-feira (13/01), por volta das 7h50min, a Brigada Militar de Três Coroas, em patrulhamento no bairro Eucaliptos, abordou um veículo GM/Prisma, placas de Canela. Em revista ao automóvel, foi encontrado no porta-luvas sete cigarros de maconha, pesando 4,6 gramas. No porta malas, dentro de uma bolsa com roupas, foi encontrado um tijolo da mesma substância pesando 88,7 gramas. O autor de 38 anos, com antecedentes por posses de entorpecentes, foi preso e conduzido à delegacia onde foi confeccionado o registro da ocorrência.