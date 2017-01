Prefeitura de Parobé comunica alteração de trânsito

Tráfego será bloqueado na rua João Mosmann, no centro da cidade

A Prefeitura de Parobé, por meio da Secretaria de Segurança e Trânsito, informa que haverá modificação na área central da cidade, em virtude da Feira da Melancia. Por orientação da Brigada Militar de Parobé, a rua João Mosmann estará restringida apenas aos veículos de produtores rurais do município no sábado, das 17h às 22 horas, e no domingo, das 16h às 22 horas.