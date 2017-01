Muamba de Carnaval substituirá desfile de rua em Taquara

Tradicional Carnaval de Rua foi cancelado devido à crise financeira

Devido à crise financeira que atinge a maioria dos municípios do Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Taquara comunicou, nesta sexta-feira, que decidiu não realizar o tradicional desfile de rua de Carnaval. No lugar do evento, será realizada uma Muamba, como vem acontecendo desde 2015. No ano passado, a Muamba só não foi realizada devido a problemas de última hora no ginásio do Parque do Trabalhador.



De acordo com o diretor-geral de Cultura de Taquara, Paulo Antonio Wagner de Oliveira, a decisão do Executivo visa a seguir algumas medidas já adotadas para a reduzir gastos públicos - cortando despesas extraordinárias e mantendo apenas as de necessidade básica. Mesmo precisando economizar em todos os setores, e sem poder repassar verbas para as escolas de samba, a prefeitura ficará responsável pela divulgação, sonorização e iluminação da Muamba de Carnaval.



"A administração municipal entende que o Carnaval é uma manifestação cultural importante em nossa cidade e, mesmo não disponibilizando verbas para a realização do evento, ficaremos responsáveis por toda a estrutura da festa", informa o diretor. Além da contenção de despesas, outro fator que motivou a decisão do Executivo foi a preocupação com a segurança dos participantes do desfile e comunidade em geral, já que a Brigada Militar do município, assim como em boa parte do Rio Grande do Sul, está com um reduzido número do seu efetivo.



A Muamba de Carnaval de Taquara será realizada no dia 25 de fevereiro, um sábado, no Parque do Trabalhador. O evento, que reunirá duas escolas de samba do município – a Acadêmicos do Sol Nascente e Mocidade Independente do Jardim do Prado, além de representantes de Sapiranga e São Francisco de Paula, ocorrerá no horário das 20h às 4h de domingo (26).