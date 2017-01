Está oficialmente aberta a Feira da Melancia em Taquara

Evento acontece até dia 29 de Janeiro da Rua Coberta

A Rua Coberta foi descoberta pelas frutas da estação nesta sexta-feira 13, as famílias dos produtores trouxeram ao centro de Taquara variedades da estação. O evento vai até dia 29 de janeiro. Por volta das 10h da manhã os estandes dos expositores já estavam identificados e em pleno funcionamento, neste ano as frutas estão ao lado direito da entrada da Rua Coberta, evitando o tempo de exposição ao sol.

De acordo com Luiz Ivan da Rosa, produtor rural taquarense da Linha São João, “este ano está melhor que o ano passado, pois estamos organizados com espaços definidos, identificados, isto valoriza nosso trabalho. Além disso, o evento fica maior com a presença dos outros produtores e artesãos que expõem aqui. Nossa expectativa é de boas vendas”, contou o agricultor que trouxe mais de dois mil quilos de melancia para as vendas iniciais.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Pecuária, Dircinei Antonelo destacou a presença de apoiadores importantes para esta terceira edição da feira, como prefeito, vice, presidente da câmara vereadores agricultores, artesãos, feirantes, Sindicato Rural do Vale do Paranha, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, SENAC e SESC. Antonelo explicou que a faixa de preços é tabelada de

R$5,00 a R$20,00 os produtores tem a liberdade de escolher a fruta dentro dessa faixa.

Cláudio Pacheco, produtor de melancia esclareceu sobre as variedades da melancia: Congo (verde forte cumprida e manchada); Red Tornado ou híbrida (cumprida com listras verde escuro); Charleston Gray – ferrinho (verde claro manchas claras);

Jubelee (mais cumprida com listras e bastante semente) e

Ioá ou amarela (redonda como uma bola de futebol, amarela por dentro). Todas podem ser compradas na feira de Taquara.