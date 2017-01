Rolante calcula mais de R$ 70 milhões de prejuízos causados pela enxurrada

Números foram divulgados pela Coordenadoria de Defesa Civil

O desastre natural que ocorreu em Rolante na noite de 5 de janeiro afetou cerca de 640 famílias da zona rural, o que representa mais de duas mil pessoas, e 2.400 famílias no total, chegando a mais de seis mil pessoas atingidas em todo o município. Segundo dados da Defesa Civil Municipal, as perdas já ultrapassam os R$ 70 milhões. “Agora, com mais calma, estamos conseguindo fazer um levantamento mais detalhado e já chegamos a R$ 11 milhões de perdas em Estrutura Pública (pontes, estradas, pontilhões, bueiros), Agricultura – R$ 10 milhões, Residências – R$ 26 milhões, Indústria e Comércio – R$ 7 milhões, Meio Ambiente – R$ 24 milhões, Rede Cloacal – R$ 70 mil e Limpeza Urbana – R$ 600 mil. O que totaliza R$ 78 milhões”, comenta o coordenador da Defesa Civil, Leandro Gottschalk.





Com o intuito de reconstruir o município, o prefeito de Rolante, Ademir Gonçalves (Dirão), juntamente com o ex-prefeito de Três Coroas, Rogério Grade, teve uma audiência com o secretário estadual da Fazenda, Giovani Feltes, na tarde da última quinta-feira, 12. Na oportunidade, Gonçalves foi pedir apoio ao governo do Estado e Feltes se solidarizou com a situação que Rolante vem enfrentando e disse que o Governo do Estado ajudará Rolante no que for possível, apesar das dificuldades que vem enfrentando, inclusive liberando recursos que estão com o pagamento em atraso na área da saúde.

Ainda na tarde de quinta-feira, Gonçalves reuniu-se com o secretário Nacional da Segurança Alimentar e Nutricional, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social, Caio Rocha, no gabinete do diretor-presidente da Ceasa/RS, Ernesto da Cruz Teixeira, juntamente com o diretor administrativo financeiro da Ceasa, Vanderlan Vasconcelos. Durante a audiência, Rocha disse que disponibilizará recursos para a construção de redes de água nas propriedades localizadas nas áreas afetas pela enxurrada na zona rural, tendo em vista que elas eram abastecidas por poços artesianos que ficaram comprometidos pelo acúmulo de lama. Além disto, Rocha disse que o Ministério está à disposição para que o município encaminhe projetos na área da agricultura familiar.