Assalto a mão armada no interior de Taquara

A mulher tentou resistir, mas entregou os pertences ao ser ameaçada

Ontem, por volta do meio dia, uma senhora de 60 anos desceu do ônibus na parada 122, na ERS 020 em Santa Cruz da Concórdia. No caminho em direção a sua residência, ao atravessar o Matadouro, foi abordada por um homem. Armado, em uma moto vermelha com capacete branco, o assaltante levou a bolsa e um moletom da vítima.