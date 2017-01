Hospital de Igrejinha recebe doações do Centro Espírita

Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital de Igrejinha recebeu doação do Centro Espírita Nosso Lar. A entidade entregou na manhã de ontem 270 litros leite e 60 kg de alimentos, parte da arrecadação da Campanha do Alimento 2017, promoção dos Chocolates Florybal de Gramado. Cada 2 litros de leite ou 2 kg de alimento doados davam direito a 1 ingresso Parque Terra Mágica Florybal. Em menos de uma semana os mil ingressos esgotaram e os alimentos arrecadados já estão sendo distribuídos. Quem trocou a doação pelo ingresso já pode visitar o parque a partir de hoje. A campanha tem validade até o dia 20 de fevereiro.