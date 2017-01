Senac Taquara ministra oficinas durante Programa Brincando nas Férias do Sesc

O projeto é voltado para crianças de 04 a 11 anos idade

O período de férias pode ser repleto de descobertas e aprendizado para os pequenos, além de muita diversão. Por isso, o Senac ministrará atividades durante o Programa Brincando nas Férias Verão 2017, promovido pelo Sesc.

A programação contemplará diversas oficinas. Entre elas, as de Inglês e de Informática Kids, ministradas pelo Senac todas as terças-feiras. Para o Brincando nas Férias, são 50 vagas por semana sendo as próximas turmas com atividades no turno da tarde, das 13h às 18h, durante os seguintes períodos: 16 a 20 de janeiro; 23 a 27 de janeiro e 30 de janeiro a 3 de fevereiro.

O projeto é voltado para crianças de 04 a 11 anos idade. Mais informações e inscrições com o Sesc, pelo telefone (51) 3541-2210.





Sobre a Fecomércio-RS

A Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Rio Grande do Sul é uma entidade sindical, que atua no âmbito econômico, político e social em prol da constante qualificação e crescimento do setor terciário gaúcho. A Fecomércio-RS possui hoje 112 sindicatos filiados e representa mais de 580 mil empresas, geradoras de aproximadamente 1,6 milhão de empregos formais. Atualmente, o Sistema Fecomércio-RS reúne os braços operacionais dos setores de comércio e serviços, Sesc/RS e Senac-RS e conta também com o Instituto Fecomércio de Pesquisa (Ifep) e com o Centro do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RS (Ccergs). Mais informações pelo

http://www.fecomercio-rs.org.br/.

Sobre o Senac-RS

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) é uma organização de educação profissional que tem o objetivo de colaborar na obra, difusão e aperfeiçoamento do ensino profissional no setor terciário da economia/comércio e serviços. Sua missão é "educar para o trabalho em atividades de comércio de bens, serviços e turismo". Há 70 anos instalado no Rio Grande do Sul, o Senac-RS é administrado pela Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado (Fecomércio), entidade que conta com 112 sindicatos filiados, representando mais de 580 mil empresas. O Senac-RS possui 43 unidades educacionais, duas faculdades e 23 Balcões de atendimento, somando mais de 60 pontos de atendimento no Rio Grande do Sul.