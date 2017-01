Acusados de roubo em Parobé são detidos em Sapiranga

Dupla foi presa pela Brigada Militar

Divulgação

A Brigada Militar, nesta terça-feira, em Sapiranga, na rua Major Bento Alves, no bairro Amaral Ribeiro, prendeu em flagrante um homem de 20 anos e um adolescente infrator, de 16 anos, por assalto a um estabelecimento comercial. Segundo a polícia, a guarnição foi informada do roubo ocorrido em Parobé, em que quatro indivíduos renderam funcionários que realizaram a abertura do estabelecimento, exigindo dinheiro. Eles fugiram em seguida em um veículo Corsa azul, pela ERS-239, levando celular, chaves e documentos.

Durante as buscas, os policiais encontraram o automóvel parado e realizaram a abordagem de dois indivíduos ainda nas proximidades. Os outros dois não foram localizados. O Corsa foi recolhida a depósito para perícia. Os dois presos foram autuados em flagrante na Delegacia de Polícia de Sapiranga.





Na mesma rua, a Brigada Militar encontrou uma mochila preta jogada na via pública. No interior, estavam vários documentos, três molhos de chave de veículo, um aparelho celular e um revólver calibre .32 com três cartuchos deflagrados. O material (foto) foi roubado do estabelecimento em Parobé. Segundo a Polícia, a mochila e os itens foram apreendidos e entregues à Delegacia de Sapiranga.