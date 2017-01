Usaflex anuncia na Couromoda plano de construir duas fábricas

Igrejinha, Parobé e Taquara estão no páreo para sediar investimento

A diretoria da Usaflex Calçados, que tem sede em Igrejinha, anunciou, durante a realização da Couromoda, o plano de construir duas fábricas de calçados na região. A intenção da empresa é divulgar nos próximos dias os municípios que receberão o investimentos, mas ele deve ficar no Vale do Paranhana. O CEO da Usaflex, Sérgio Bocayuva, disse à Rádio Gaúcha que estão no páreo os municípios de Parobé, Taquara e Igrejinha.



Segundo o dirigente empresarial, cada fábrica empregará mil pessoas e terá um investimento entre R$ 1 milhão e R$ 5 milhões. A ideia é que as unidades comecem a operar ainda em 2017 ou no próximo ano. Atualmente, a Usaflex possui sete unidades e emprega 2,8 mil funcionários. A calçadista possui três unidades em Igrejinha, uma em Taquara, uma em Campo Bom e duas em Dois Irmãos.



Em outubro passado, a Usaflex teve 69,22% do seu capital social e votante comprados pela WSC Participações Societárias S.A, empresa com sede em Pirassununga, interior paulista, controlada pelo fundo Axxon Group. O empresário Juersi Lauck, sócio-fundador da Usaflex, continua na operação da empresa.