Câmara de Vereadores de Taquara vota projetos em sessão extraordinária

Parlamentares foram convocados pelo prefeito Tito Lívio Jaeger Filho

A Câmara de Vereadores de Taquara realizará, nesta quarta-feira, sessão extraordinária às 10 horas para a análise de três projetos encaminhados pelo prefeito Tito Lívio Jaeger Filho. O chefe do Executivo convocou os vereadores para a reunião extraordinária, que, conforme a Câmara ressaltou, não gera remuneração extra aos parlamentares. Na semana passada, o Legislativo estabeleceu recesso até o dia 30 deste mês, mas o presidente Telmo Vieira (PTB) salientou que os vereadores ficariam à disposição para o caso de convocações extras.

Será votado projeto que autoriza a Prefeitura a contratar servidores em caráter excepcional pelo período de seis meses. São 12 vagas de operários, 11 de motorista/operador e uma de pedreiro. A distribuição das vagas será feita entre a Secretaria de Obras e as secretarias distritais. Segundo o prefeito Tito, a medida é necessária para suprir vagas em decorrência de aposentadorias, licenças saúde e pedidos de exoneração. "Destacamos que as devidas contratações têm por razão, suprir às necessidades imediatas dos serviços prestados na Cidade, atendendo também as questões administrativas de cada secretaria, ambas as necessidades serão atendidas futuramente com a realização de concurso público para provimento efetivo dos cargos disponíveis, mas enquanto estiver em fase de tramitação, o Poder Executivo requer da autorização para contratar servidores em caráter excepcional e por tempo determinado", salientou o prefeito. O chefe do Executivo também pediu autorização para contratar um cozinheiro para atuação, pelo período de seis meses, no Residencial Terapêutico.

Outro projeto encaminhado pelo prefeito para análise dos vereadores prevê convênio do Executivo com o Instituto de Previdência do Estado (IPE). Por meio da parceria, a administração municipal cederá um servidor e continuará pagando a remuneração do profissional. Assim, o Instituto deverá reabrir o escritório em Taquara, fechado desde o começo do ano passado em função da aposentadoria da única profissional que atuava na unidade. "Como se sabe, o escritório do IPERGS está fechado há vários meses em decorrência da aposentadoria do servidor estadual que ali atendia. Como não há perspectiva de reposição de servidor pelo instituto, e considerando a importância deste escritório para muitos taquarenses que possuem vínculo com o IPERGS, novamente a Administração Municipal está disposta a suprir tal necessidade, cedendo um servidor em cargo de provimento efetivo para reabrir este posto de atendimento", sublinhou o prefeito.