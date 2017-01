CDL realiza sorteio da campanha Não Ande a Pé, Compre em Parobé

Sorteio de automóvel será às 18 horas desta quarta-feira

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Parobé realizará, nesta quarta-feira, o sorteio da campanha Não Ande a Pé, Compre em Parobé. A tradicional promoção de final de ano do comércio parobeense começou em novembro passado e distribuiu milhares de cupons a cada R$ 50,00 em compras. Os participantes estarão concorrendo a um Fiat Mobi Zero Quilômetro e mais R$ 10 mil em valoes compras. O vendedor cujo nome estiver no cupom do primeiro prêmio será contemplado com R$ 1 mil. O sorteio acontece a partir das 18 horas, na Rua Coberta da Praça 1º de Maio, junto à programação da Feira da Melancia de Parobé. Haverá animação da banda Estação Três.