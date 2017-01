Igrejinha prevê colheita de até 150 toneladas de uva

Município está realizando a Feira da Uva às quartas e sábados

Vinicius Linden/Jornal Panorama

A Secretaria de Agricultura, Interior e Turismo de Igrejinha está apoiando os produtores do município na realização da Feira da Uva. O evento está ocorrendo às quartas-feiras e sábados, na Rua Coberta. Em entrevista ao programa Painel 1490, da Rádio Taquara, o titular da pasta, Dirceu Linden (foto), ressaltou a expectativa de que a colheita da uva, neste ano, alcance de 130 até 150 toneladas. A maior parte da fruta será comercializada na feira, com preços de até R$ 5,00 o quilo.



A Feira da Uva acontece, nas quartas-feiras, das 12 às 19 horas. Aos sábados, o atendimento é feito das 7 às 12 horas. Segundo o secretário, o município conta com 37 produtores de uva, e praticamente toda a produção é distribuída no município e no Vale do Paranhana. "O consumidor tem a satisfação de comprar uvas frescas, colhidas praticamente no mesmo dia em que são comercializadas, com preços módicos", ressaltou Linden.

Segundo o secretário, a Feira, além da comunidade igrejinhense, recebe a atenção de muitos consumidores de municípios vizinhos. Do excesso de uva colhida, os produtores rurais também fazem sucos de uva, alguns produzem vinhos, além de outros derivados, como geleias, schimiers, cuca. "Todos produtos que estão à disposição na feira", salientou, acrescentando que Igrejinha tem produção nas qualidades de mesa, niagara, rosê, branca e bordô.

Dirceu aproveitou a entrevista à Rádio Taquara para ressaltar o apoio que a administração municipal pretende prestar ao pequeno agricultor, como uma meta prioritária do prefeito Joel Wilhelm. Atualmente, o município conta com seis pontos de feiras, em que os produtos são comercializados direto dos agricultores à comunidade. As feiras são nos bairros 15 de Novembro, Viaduto, Vila Nova, Centro, Bom Pastor e Cohab. Além disso, a prefeitura disponibiliza serviços como a preparação do solo, silagem, entre outros, para auxílio aos agricultores.

Ainda há incentivos à produção de goiabas no município, atravé do Vale da Goiaba, que fica na localidade de Três Irmãos. A merenda escolar tem seus produtos adquiridos de uma cooperativa formalizada de igrejinhenses, incentivando a produção agropecuária no município.