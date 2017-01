Secretária e diretora defendem trabalho de gestão para a saúde em Parobé

Marizete Pinheiro e Maria Seloí Maciel estão à frente da pasta

Vinicius Linden/Jornal Panorama

Diretora Seloí e Marizete estão realizando diagnóstico de como encontraram o setor em Parobé.

Desde o último dia 5, a administração da Secretaria de Saúde de Parobé está a cargo de duas mulheres. Marizete Pinheiro foi anunciada pelo prefeito interino, Moacir Jagucheski, como nova titular da pasta. Por sua vez, a secretária escolheu como diretora-geral de Saúde, Maria Seloí Maciel. As duas concederam entrevista ao programa Painel 1490, da Rádio Taquara, e defenderam a gestão e escolha de profissionais capacitados para atuar no atendimento à comunidade. Ressaltaram que o momento é de diagnóstico do setor.



Segundo Marizete, a diretora escolha possui um trabalho na área e está auxiliando bastante na condução do setor, com o apoio do prefeito interino Moacir. Seloí afirmou que o setor possui suas dificuldades como um todo, no Rio Grande do Sul e no Brasil, e, neste cenário, as prefeituras precisam efetuar um trabalho de gestão para tentar entregar o melhor possível à sociedade. Explicou que, no momento, está sendo feito um levantamento das prioridades e a montagem da equipe.



De um apontamento inicial, a diretora informou que os postos de saúde estão abertos e a maioria deles possui médicos atendendo, sendo que o que está faltando são dentistas, o que será contratado. Marizete pediu a compreensão da comunidade, em virtude de que houve uma troca de governo. Além disso, ressaltou que, pela indefinição eleitoral de Parobé, não foi possível a transição entre uma administração e outra, o que demanda a contratação de novos profissionais neste momento.



Segundo a secretária, o programa Melhor em Casa, que atende pacientes acamados, será retomado com a contratação de veículo. Na farmácia, a secretária informou que providenciou a contratação de dois profissionais, e estendeu o horário de atendimento, que antes era até o meio-dia, mas agora segue até as 16 horas. A meta é levar para as 17 horas. Na central de marcação de consultas, de 10 agendamentos diários, já foi possível chegar a 40, informou Marizete, mediante um processo de organização do setor, em que a pessoa responsável atende apenas a marcação, não sendo necessário dar conta da demanda que chega à porta da Secretaria de Saúde.



"Eu quero ter o sentimento de que fiz tudo o que deveria ser feito pela comunidade", respondeu Marizete sobre os planos para o setor. "Que possamos deixar a marca de uma saúde eficiente, que possa atender as necessidades de fato do cidadão", comentou Seloí, pregando, ainda, o respeito à legislação e a adequação aos fluxos de atendimento e ao planejamento.