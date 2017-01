Direção do PT de Parobé fala em chapa própria em eventual nova eleição

Presidente, vereadora e suplente concederam entrevista à Rádio Taquara

A direção do Partido dos Trabalhadores (PT) de Parobé participou, nesta terça-feira, de entrevista ao programa Painel 1490, da Rádio Taquara. Na ocasião, estiveram presentes o presidente do partido, Leonel Bernardo, a vereadora reeleita Maristela Rossato (atualmente licenciada para ocupar o cargo de secretária de Educação), e o suplente de vereador Carlos Alberto Finger, que, no momento, está exercendo a atividade parlamentar devido à licença de Maristela. Na pauta, a análise petista sobre o cenário da política em Parobé.



Leonel, Maristela e Carlos concordaram que o momento é de instabilidade em Parobé, em função da indefinição vivida pelo município. O candidato mais votado, Irton Feller (PMDB), está disputando na Justiça a liberação de sua candidatura e, momentaneamente, Parobé está sendo governada pelo presidente da Câmara de Vereadores, Moacir Jagucheski (PPS), que assumiu como prefeito interino. Bernardo ressaltou o apoio do PT à administração interina.

O presidente do PT avaliou os problemas que levaram o ex-prefeito Cláudio Silva (PT) a ficar em terceiro lugar na disputa, apontando como fatores o desgate da sigla em nível nacional, além de um possível afastamento de Cláudio da comunidade, uma vez que se focou em tocar a administração. Bernardo afirmou, no entanto, que se houver nova eleição em Parobé, o PT terá participação, inclusive indicando nome à cabeça de chapa, tendo em vista o histórico da sigla do município.

Maristela comentou sobre o fato de ter sido eleita vereadora e estar, novamente, como secretária de Educação. Ressaltou que, neste momento, devido ao período que ficou na pasta, não poderia se furtar a ajudar o governo interino a organizar o setor tendo em vista o início do ano letivo. A vereadora comentou, entretanto, que os seus eleitores podem ter a certeza de que desempenhará a função no Legislativo. O vereador Carlos Alberto Finger ressaltou a oportunidade que está tendo de desempenhar o mandato parlamentar na Câmara, aprimorando os projetos e conhecendo mais desta atividade.

O presidente do PT confirmou ainda que o partido está estudando, em seus órgãos internos, a situação do vereador Jair Bagestão (PT). Na eleição para a presidência da Câmara, em 1º de janeiro, o parlamentar não seguiu a orientação do PT e acabou votando em chapa dissidente. Para Bernardo, dos últimos acontecimentos ocorridos em Parobé, o que ficou claro é o fortalecimento das instâncias e organizações partidárias.