Rolante recebe doação de R$ 22 mil de Notários e Registradores do Estado

Recurso foi proveniente de ação social por conta de enxurrada.

O prefeito de Rolante, Ademir Gonçalves (Dirão), recebeu em seu gabinete na manhã desta quarta-feira, 18, o Tabelião Registrador de Rolante, Eduardo Kindel, juntamente com a Registradora Civil da 1ª Zona de Novo Hamburgo, Elisabet Pereira Rodrigues Schwab e a Registradora de Imóveis de Rolante, Jane Carolina da Rosa Dantas, que realizaram a entrega de uma doação de R$ 22 mil para o município.



A ação social coordenada por Kindel tem como objetivo auxiliar Rolante em função do desastre enfrentado no dia 5 de janeiro, quando ocorreu uma enxurrada que atingiu cerca de seis mil pessoas, tanto na zona urbana quanto na zona rural, fazendo com que perdessem praticamente tudo em suas residências e lavouras.Gonçalves agradeceu muito a doação e salientou que os recursos serão utilizados para auxiliar as pessoas atingidas pela enchente e aquisição de equipamentos de prevenção.



A ação social foi promovida por Notários e Registradores do Rio Grande do Sul, através das seguintes entidades: Colégio Notarial do Brasil – Seção do Rio Grande do Sul; Colégio Registral do Rio Grande do Sul; Associação dos Registradores Civis das Pessoas Naturais do Rio Grande do Sul (ARPEn/RS); Sindicato dos Registradores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul (SINDIREGIS); Associação de Registradores e Notários do Alto Uruguai e Missões (ARN); Fundação ENORE - Escola Notarial e Registral; Instituto de Estudos de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas (IETDPJ-RS) e o Instituto de Estudos de Protestos de Títulos (IEPRO-RS).





Nesta oportunidade, Eduardo Kindel representou o Colégio Notarial do Brasil – Seção do Rio Grande do Sul e IETDPJ-RS; Elisabet Schwab representou a ARPEN-RS e a ARN e Jane Dantas representou o Colégio Registral do Rio Grande do Sul.