Famílias atingidas por enchente em Rolante receberão adiantado o Bolsa Família

Benefício estará disponível a partir desta quinta-feira, informou governo gaúcho

Reprodução

A solicitação do adiantamento do calendário do beneficio Bolsa Família às famílias atingidas pela enchente em Rolante foi homologada pelo governador José Ivo Sartori. Segundo a administração estadual, em Rolante, 467 famílias serão beneficiadas pela medida. A ação ainda alcança outros dois municípios do Estado, Dom Pedro de Alcântara (59 famílias) e Paim Filho (162 famílias).



A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos encaminhou o pedido na última semana e os recursos já foram aprovados. Nesta quinta-feira (19), as famílias já devem receber o valor correspondente ao benefício. O adiantamento do calendário foi aprovado por dois meses. Em fevereiro, também no dia 19 os beneficiários serão contemplados.



O secretário adjunto Ayres Apolinário ressaltou a importância da parceria com o governo federal, para situações como essa. "Devemos estar preparados para agir nesses momentos. As pessoas atingidas estão precisando de todo auxílio possível e, é essa ajuda que queremos oferecer a elas, trabalhando junto ao Ministério do Desenvolvimento Social", falou.