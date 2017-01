Inspetoria do Crea empossa nova diretoria em Taquara

Engenheiros assumem o órgão em posse de 132 inspetores no Estado

Cento e trinta e dois inspetores tomaram posse, no último dia 11, para atuarem nas 44 inspetorias do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (Crea-RS) localizadas no interior do Estado e Porto Alegre. As posses foram formalizadas durante evento de capacitação, em que os novos inspetores assistiram apresentações das áreas de fiscalização, contábil, da Gerência das Inspetorias, e uma apresentação sobre as principais ações realizadas pela gestão. Também foram empossados os representantes das 11 Zonais em que estão organizadas as inspetorias. Os representantes tem o mandato de um ano e os inspetores eleitos para o biênio 2017/2018.



À frente da Inspetoria de Taquara, foram empossados os profissionais engenheiro civil Fernando Venson (inspetor-chefe), engenheiro civil e de segurança do trabalho Subli Alexandro Dreher (inspetor-secretário), engenheiro civil Cleber Rudolfo Schönardie (inspetor-tesoureiro). A regional possui 498 profissionais registrados dentre as modalidades de Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia, Tecnólogos e Técnicos de nível médio.