Abertas as inscrições para candidatas a soberanas da 33ª Expocampo

O concurso acontecerá no dia 15 de fevereiro

Meninas entre 16 e 24 anos interessadas em formarem a corte da 33ª Expocampo de Taquara já podem se inscrever. As inscrições são gratuitas e seguem até 13 de fevereiro, podendo ser feitas no Departamento de Turismo (prédio ao lado da Prefeitura), das 7h30min às 13h30min. Deve-se levar originais e cópias da Carteira de Identidade e do comprovante de residência, e, menores, devem estar acompanhadas de responsável. O concurso acontecerá no dia 15 de fevereiro, às 20h30min, no salão principal do Clube Comercial. A 33ª Expocampo ocorre de 6 a 9 de abril, na sede campestre do CTG O Fogão Gaúcho.