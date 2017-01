Conheça os premiados da Campanha Não Ande a Pé, Compre em Parobé

CDL contemplou parobeenses ontem à noite na Rua Coberta

Atração à parte da 11ª Feria da Melancia de Parobé, durante a noite de ontem, 18, aconteceu o sorteio da campanha de natal da Câmara dos Dirigentes Logistas. O evento ocorreu na Rua coberta, junto à Praça 1º de Maio, às 19h. A solenidade do sorteio contou com a presença do prefeito em exercício, Moacir Jagucheski e o Presidente da Câmara de Vereadores, Ênio Terra.

De acordo com o presidente da CDL, Jones Vendruscolo, “esta é a 4ª edição da campanha e novamente conseguimos alcançar nosso objetivo: valorizar e impulsionar as vendas do comércio local e premiar nossos consumidores. Somos gratos a todos que fazem a campanha acontecer todos os anos. Em 2017, faremos novamente, comprem dos nossos estabelecimentos, fortaleçam a economia da cidade”, declarou. Ao todo, foram 750 mil cupons concorrentes, de 170 lojas participantes.

O público compareceu ao locale acompanhou curioso o sorteio. A CDL entregou o Fiat Mob zero km ao premiado Gideão Oliveira Corrêa. O jovem com 20 anos comemorou a conquista do seu primeiro automóvel. “Lá em casa meu pai tem uma moto, nós não tínhamos carro ainda. Foi um grande presente, vou ficar com o prêmio para mim e para minha família”, disse o sortudo.





Também foram sorteados mais dez vales compras no valor de R$ 1 mil reais cada. O CDL entrará em contato com os premiados e fará a entrega em horário comercial.

Confira os ganhadores e ganhadoras:

Maristela dos Santos, com cupom da loja CBP Comércio de Tintas;



Tereza Sausen, com compra da Topázio Joias;

Neuza Carvalho da Silva, com compra no Supermercado Picucha;

Cleuvir Leonhardt, com cupom da loja Kaciel;

Joel José Moreira, com cupom da Farmácia Vida Nova;

Daiana A. Da Silva, com cupom do Supermercado Picucha;

Thomaz Corretora de Seguros, com cupom na Centersul;

Maguida Klemann, com compra no Supermercado Picucha;

Nilva Ladres Dalazen, com compra na Suzy Joias

Melania Trentin, com cupom da Jeana Móveis e Decorações.