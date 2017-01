Bandido assalta estabelecimento comercial em Taquara

Crime aconteceu no bairro Santa Teresinha.

Um bandido assaltou estabelecimento comercial em Taquara. O fato aconteceu por volta de 9h40min desta quarta-feira, na rua Sete de Setembro. O criminoso invadiu um salão de beleza e pediu um copo de água. Quando a proprietária foi pegar, o bandido sacou uma arma e anunciou o assalto. Além da dona do salão, estava uma cliente no estabelecimento. O assaltante roubou pertences das duas e trancou-as no banheiro. Fugiu levando o automóvel da cliente.