Brigada Militar apreende menor por furto

Acusado furtou iPhone em Três Coroas.

A Brigada Militar apreendeu um menor acusado de furto por volta de 10 horas desta quarta-feira, quando a corporação foi acionada no bairro Vila Nova, em Três Coroas. A vítima relatou que estava assistindo um jogo de futebol quando teve seu iPhone furtado. Com o rastreamento, os policiais conseguiram encontrar o autor do furto, na rua Viamão. O adolescente de 15 anos confirmou ter pego o celular, sendo apreendido e apresentado na Delegacia de Polícia para registro de ocorrência.