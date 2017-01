Prefeitura de Rolante cancela a Kuchenfest

Medida foi tomada após enxurrada que atingiu o município

A Prefeitura de Rolante divulgou comunicado, nesta quinta-feira, informando que não será realizada a Kuchenfest. O tradicional evento é realizado em março, durante as comemorações do aniversário do município. Segundo a administração municipal, "a difícil decisão" foi tomada em conjunto com a Associação de Cuqueiras e Cuqueiros (Ascur), Associação Rolantense de Eventos (ARE) e Emater em função do desastre que Rolante enfrentou no último dia 5 e que deixou um rastro de destruição no município.



"Não seria coerente estarmos recebendo doações para atender nossa comunidade, estarmos buscando recursos para reconstruir o município e investirmos em uma festa neste momento. Tivemos muitos prejuízos tanto na zona urbana quanto na zona rural e levaremos bastante tempo para conseguirmos recuperar, de fato, nossa cidade. O auxílio aos produtores rurais é fundamental. Eles precisam de sementes, construir novos poços artesianos, preparar as lavouras, enfim, reestruturar as propriedades rurais", afirma o comunicado da administração.

"Para que isto seja feito é preciso maquinário, tempo e muitos recursos. Recursos estes que devemos priorizar porque é disto que depende a sobrevivência das 640 famílias atingidas na zona rural. Esta é apenas uma parte dos investimentos que precisamos fazer, pois a zona urbana, a mata ciliar, as margens dos rios, também precisam ser recuperadas para que não tenhamos outra catástrofe deste porte", completa o texto divulgado pela Prefeitura.