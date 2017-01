Hospital de Taquara recebe repasse do Estado e anuncia diretor técnico

Governo gaúcho repassou R$ 1,1 milhão à casa de saúde

Arquivo/Panorama

Direção do Bom Jesus comemorou duas notícias importantes para o futuro da casa de saúde.

O Hospital Bom Jesus, de Taquara, teve duas notícias importantes divulgadas nesta semana. A primeira delas é a confirmação do novo diretor técnico da casa de saúde, Carlos Henrique Bauermann. A segunda informação importante é o repasse de R$ 1,1 milhão recebido do governo do Estado, como pagamento de parte dos recursos atrasados da administração gaúcha com o Bom Jesus.



Com relação ao novo responsável pela área técnica do hospital, o anúncio do novo nome foi feito na quarta-feira pelo diretor administrativo do Hospital, Heleno Severo. Segundo ele, Bauermann assumira a direção técnica em substituição a Fábio Strauss, que pediu demissão em dezembro. Com 25 anos de atuação, Carlos Henrique é médico intensivista e patologista e já atuou como secretário de Saúde de Tramandaí. Também foi responsável pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estadual e pela Central de Leitos do Estado. Atualmente, é o coordenador da UTI do Hospital Bom Jesus.





Com relação à área financeira, na terça-feira o Hospital Bom Jesus recebeu repasse de R$ 1.171.578,52 do governo do Estado. No dia seguinte, quarta-feira, outro repasse de R$ 19.408,22 complementou os pagamentos do governo gaúcho. Segundo o diretor Heleno, o valor correspondente à produção de dezembro e incentivos de outubro. Ainda faltam incentivos atrasados de novembro e dezembro, que continuam sendo pleiteados pelo Hospital Bom Jesus, bem como o período de três meses em que ocorreu a troca de gestão entre o Instituto Vida e o Grupo Mãe de Deus e que o hospital realizou os serviços, mas estava sem contrato com o governo gaúcho.

Com o valor recebido do Estado, o Hospital conseguiu efetuar pagamento aos médicos conforme proposta passada em reunião no final do ano passado. Foram quitados os saldos de junho (30%) e de setembro (50%). Também foi efetuado o pagamento parcial de outubro (20%). O Hospital também quitou outros compromissos da casa de saúde.