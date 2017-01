Campanha contra a proliferação de mosquitos causadores de doenças teve primeira reunião em Taquara

Há planejamento para criação de um programa específico à questão

Nesta manhã, 19, autoridades municipais tiveram um encontro na Câmara de Vereadores para definir atividades que garantam êxito na prevenção de epidemias de mosquitos. Participaram do encontro o Secretário da Saúde, Vanderlei Petry; Meio Ambiente, Sergio Luiz de Moraes, médica veterinária da vigilância ambiental, Marlize Klein, representantes da Emater, distritais da Fazenda Fialho e Santa Cruz da Concórdia e vereadores.

A iniciativa partiu dos vereadores junto ao presidente da câmara, Telmo Vieira. “Sou do interior, sei como estes mosquitos borrachudos, por exemplo, atrapalham o produtor. Nosso objetivo é favorecer a qualidade de vida”, declarou. Durante a reunião foi exemplificado o trabalho já realizado a respeito do assunto no interior do município. O produto BTI, 60 litros (cada litro custa 70 reais), é utilizado por ser um dos mais eficazes no controle da proliferação das larvas e ovos dos mosquitos.

De acordo com a médica veterinária da vigilância ambiental, Marlize Klein, os insetos diminuíram nos primeiros meses, mas como não houve uso da maneira orientada, o objetivo é “melhorarmos quanto a isto para prevenção da proliferação junto aos moradores das comunidades ribeirinhas”, comentou.

Vanderlei Petry, Secretário da Saúde informou aos presentes que em 2016 foi criado e divulgado o Plano Municipal de Contingência. Documento que detalha e determina reações adequadas a diversos casos possíveis das epidemias de mosquitos. “No plano, disponível na secretaria, estão especificados realizações de exames de análises, quais são os profissionais capacitados da região aptos a resolver as questões emergenciais, entre outras informações. Para manutenção correta do BTI, produto caro, precisaremos de agentes que acompanhem de perto a questão”, explicou Petry. A prefeitura lançará em 2017, edital para reposição de agentes de saúde e agentes de combate a epidemias.



Fernando Abreu de Campos, chefe do escritório da Emater em Taquara sugeriu a criação de um Programa Municipal de combate a proliferação. “Evidentemente, precisamos de pessoas dispostas a planejar como faremos isto. Precisamos firmar parceria com o produtor, apoiando com esclarecimento e planejamento sobre aplicação do produto, mapeando as propriedades rurais, conquistando recursos para este programa ser viabilizado e fazer a divulgação em diversos meios de comunicação”, idealizou.