Mata-mata começa a definir os finalistas da Copa Cidade Verde

Competição está sendo realizada em Três Coroas.

A 12ª Copa Futebol Cidade Verde está na fase de eliminatórias. Agora, quem perder vai para casa. A fase mata-mata já definiu os finalistas de duas categorias. Nesta quinta-feira à noite o time do Grêmio Foot Ball Portoalegrense enfrenta o Bruno Ferraz Soccer. O jogo, que definirá o campeão da categoria sub-10, será realizado às 21h, no Estádio do Esporte Clube Mundo Novo.

Já na sexta-feira (20) haverá um clássico catarinense na final da categoria sub-14. Criciúma e Avaí se enfrentam às 19h, no Estádio do Grêmio Esportivo Sandense. Os outros finalistas serão definidos hoje à noite e amanhã de tarde. As finais das demais categorias serão nos seguintes locais e Horários:

Sexta-feira (20) – Estádio Grêmio Esportivo Sandense.

Sub-11 – 21h.

Sub-12 – 22h30.

Sábado (21) – Estádio do Esporte Clube Mundo Novo.

Sub-15 – 16h.

Sub-13 – 18h.

Sub-17 - 19h40.

Todas as partidas têm entrada gratuita. A 12ª Copa Cidade Verde é uma realização da Prefeitura de Três Coroas em parceria com a Super Liga de Campeonatos e Eventos (SULICAMPE).