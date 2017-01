Foragido é recapturado em Três Coroas

Brigada Militar prendeu homem no bairro Vila Nova

Na tarde desta quarta-feira (18/01), por volta das 17 horas, a Brigada Militar de Três Coroas prendeu um foragido no bairro Vila Nova. Após levantamento de informações da seção de inteligência do 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT), a guarnição deslocou ao local, onde abordou o homem de 48 anos, com antecedentes por homicídio e estelionato, com mandado expedido pela comarca de Parobé. Ele foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional.