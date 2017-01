Joel Wilhelm anuncia secretariado e comemora superávit de R$ 3,3 milhões

Prefeito de Igrejinha realizou prestação de contas do primeiro mandato

O prefeito de Igrejinha, Joel Wilhelm (PP), realizou, na noite desta quinta-feira, evento na Câmara de Vereadores para a prestação de contas do seu primeiro mandato à frente do Executivo, de 2013 a 2016. Também aproveitou o momento para apresentar o secretariado para a segunda gestão, com apenas uma alteração em relação ao time de profissionais que atuava nas secretarias. Joel aproveitou o momento para comemorar o equilíbrio financeiro atingido pelo Executivo, segundo ele, meta lançada desde o primeiro dia que assumiu a prefeitura.

O chefe do Executivo fez detalhada explanação financeira a respeito das condições de caixa da Prefeitura. Segundo Joel, quando assumiu a administração igrejinhense, o déficit, no final de 2012, foi de R$ 5.012.641,66. No final de 2016, com várias medidas de gestão adotadas, a Prefeitura fechou com superávit financeiro, de R$ 3.367.384,81. Joel disse que, quando recebeu os dados deste ano, ficou igual ou mais feliz do que no momento da vitória nas urnas, uma vez que a busca pelo equilíbrio financeiro foi uma meta estabelecida desde o começo do governo. O prefeito ressaltou que, do superávit obtido, cerca de R$ 900 mil são de recursos livres, o que é um fôlego para o início do novo mandato.

Segundo Joel, o saneamento financeiro foi obtido com o trabalho de todos, mediante a renegociação de contratos, dívidas, e de serviços, sem prejudicar o atendimento à população. O prefeito ressaltou que, no seu mandato, as contas de energia elétrica (inclusive iluminação pública), água e telefonia foram pagas todas em dia. Ao mesmo tempo, a administração renegociou dívidas de governos anteriores com as concessionárias Rio Grande Energia, Corsan e Oi, que estão sendo pagas em dia. O principal débito é com a RGE, que somava cerca de R$ 8 milhões, e será pago em 10 anos, dos quais sete serão dentro do governo Joel.

No tocante à conquista de recursos, Joel ressaltou a obtenção de R$ 63 milhões em investimentos, a maior parte destas verbas direcionada a obras em habitação. Entre os exemplos, estão o Residencial Erna Grings, com 244 apartamentos, e o Loteamento Jasmin, com 150 casas. Estes dois espaços, segundo Joel, terão inauguração nos próximos dias. Também foram obtidas verbas para obras em escolas, postos de saúde, pavimentação e outros investimentos.

O prefeito também apresentou seu secretariado sem mudanças em relação aos nomes do primeiro mandato. Apenas a Secretaria de Obras foi desmembrada da Agricultura. Com isso, Dirceu Linden, que tocava as obras, ficará à frente da Agricultura, Turismo e Lazer. A pasta, inclusive, foi criada neste mandato, para alavancar uma das metas da segunda gestão de Joel, que pretende impulsionar o turismo em Igrejinha. Já a secretaria de Obras ficará com Valdecir Schoer (Nico), o único nome novo no governo. Os demais secretários são: Luiz Carlos Trombetta (Educação), Simone do Amaral (Saúde), Leandro Horlle (Administração), Vitor Flesch (Finanças), Jeferson Corá Lorenzão (Planejamento) e Jeferson Müller (Desenvolvimento Social e Habitação). O vice-prefeito Dalciso Oliveira continuará à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o advogado Vladimir Volkart seguirá como procurador jurídico de Igrejinha.

O prefeito Joel disse que os secretários continuam motivados a realizar o trabalho de conquista de recursos e organização interna para o desenvolvimento do município. Informou que manterá a rotina de reuniões individualizadas com os titulares das pastas, em vez de realizar encontros de todo o secretariado, uma forma considerada mais prática e resolutiva pelo chefe do Executivo.