Campeonato Municipal de Futsal de Riozinho inicia nesta sexta-feira

Competição reunirá oito equipes.

Começa nesta sexta-feira, a partir das 19h30, no Ginásio Ribeirinho, mais uma edição do Campeonato Municipal de Futsal. Oito equipes estão inscritas na competição e poderão usar até dois atletas de fora do município. “A tendência é termos jogos bastante equilibrados tecnicamente”, diz o coordenador de Esportes da Prefeitura, Jardel Valandro.

O prefeito Valério Esquinatti acredita em uma boa presença de público. “Tão importante quanto a presença da comunidade é fazermos deste campeonato mais uma oportunidade de confraternização e lazer”, enfatiza.