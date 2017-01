Apenados vão trabalhar na limpeza de parques e corte de gramas na cidade de Igrejinha

Essas atividades também são realizadas por presos em Osório e Gravatai.

Caroline Paiva / Divulgação Susepe

A Prefeitura de Igrejinha firmou convênio com a Superintendência dos Serviços Penitenciários – Susepe. Com isso, 25 apenados do Presídio Estadual de Taquara e do Instituto Penal do Monitoramento Eletrônico irão trabalhar na limpeza de locais e bocas de lobo, corte de gramas, pintura, varredura de parques e colocação de grades na cidade. Cada trabalhador receberá 75% do salário mínimo, como estipulado em lei.

A carga horária será de seis a oito horas diárias, não podendo exceder a 44 horas semanais. O município proporcionará vale transporte ou transporte direto aos apenados, além de fornecer os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) para que as atividades possam ser desenvolvidas de forma segura e treinamento adequado para a execução das atividades.

O trabalho prisional já é realidade para quase 12 mil presos do Rio Grande do Sul. Apenados do regime semiaberto e aberto têm a possibilidade de trabalhar com carteira assinada, por remição de pena ou por convênios.