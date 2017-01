Com fruta mais barata, Feira da Melancia em Parobé segue até domingo

Credibilidade do produto adquirido diretamente com o produtor

Considerada um bom negócio para os consumidores a Feira da Melancia, que acontece na Rua Coberta junto a praça 1º de Maio, está com os preços mais baixos que ano passado. Paralelo ao evento há vendas de artesanato, flores, produtos caseiros e Feira da Agricultura Familiar. Valorizando a alimentação saudável, com a credibilidade do produto adquirido diretamente com o produtor.

Com o preço convidativo a expectativa dos produtores para o fim de semana é de bom desempenho nas vendas. “A crise está dificultando a procura neste ano, ano passado a fruta de 20kg podia ser vendida por R$20,00, mas neste, a situação está mais complicada para todos. A ideia é que no final de semana, muita gente pega vale, venha aproveitar levar a fruta refrescante para a casa”, explicou Ernane Jorge Hartz, produtor rural do bairro Areias Brancas.

A Associação dos Produtores Rurais e Piscicultores de Parobé é organizadora da feira todo ano de forma independente, mas recebe ajuda da prefeitura e alguns comerciantes. Para Ernane, o evento é de “muita importância” para os agricultores, pois a renda destes trabalhadores resulta da venda.

Pães, cucas, doces de frutas e de leite, bolachas variadas, batata doce, milho, mandioca, moranga, abobora, entre outras iguarias da agricultura familiar podem ser encontradas também na banca da Célia Medeiros. Ela trouxe uma batata doce de seis quilos para a feira, está exposta em lugar nobre da banquinha. A produtora rural assegura que os ingredientes utilizados são naturais. Quanto à avaliação da feira “cada ano é diferente, evoluímos na organização, mas talvez nem tanto nas vendas. Contudo, no final de semana o povo aparece mais, isto favorece na comercialização. Amo o processo de preparo, trazer para cá o pão ainda quentinho com gosto que agrada”, conclui.

A feira também inclui na programação shows de talentos e bandas contratadas para animar o evento. Confira:

Sexta-feira (20)

19h30 às 22h – 2º Festival de Talentos

22h às 23h30 – Banda KM

Sábado (21)

15h às 17h30 – Banda Laser

17h30 às 21h – Banda Estação 3

21h às 23h30 – Banda RC

Domingo (22)

16h às 19h – Trio Chama Nóis

19h às 22h – Banda 10