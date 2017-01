Grêmio foi o primeiro time campeão na Copa Cidade Verde

Equipe tricolor venceu na categoria sub-10

A rodada de quinta-feira definiu o primeiro campeão da 12ª Copa de Futebol Cidade Verde. O Grêmio se tornou campeão da categoria sub-10, ao vencer o Bruno Ferraz Soccer por 6 a 0. A vitória incendiou a torcida gremista, que estava em maior número no estádio do Esporte Clube Mundo Novo. A derrota deixou o time do Bruno Ferraz Soccer com o segundo lugar. A terceira colocação ficou com o Esporte Clube Internacional.

Nesta sexta-feira, três finais foram disputadas na competição, das categorias sub-14, sub-11 e sub-12. Os resultados ainda não foram divulgados pela organização. Neste sábado, serão realizadas as finais das categorias sub-15, sub-13 e sub-17. As partidas serão às 14h, às 15h40 e às 17h10, no estádio do Mundo Novo.