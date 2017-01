Vereador Nelson Martins anuncia pedido de licença da Câmara de Taquara

Com a medida, Eduardo Kohlrausch (PDT) assumirá vaga no Legislativo.

Arquivo/Panorama

Nelson Martins e Eduardo Kolhrausch, vereador titular e suplente da Câmara de Taquara.

O vereador Nelson Martins (PMDB) anunciou, neste sábado, pedido de licença da Câmara de Taquara. O parlamentar deverá se afastar em 1º de fevereiro do Legislativo e pretende ficar pelo menos um mês fora das atividades. O motivo é o tratamento de saúde que está realizando para se curar de um linfoma.

Em entrevista à Rádio Taquara e ao Jornal Panorama, Nelson explicou que está muito bem e praticamente curado. Mas, foi convidado pelos médicos que o acompanham a realizar dois exames em São Paulo. O motivo é que os médicos ficaram impressionados com a sua recuperação e querem buscar novas formas de tratamento que possam auxiliar outras pessoas.

Nelson disse que, a princípio, ainda participará da sessão da Câmara em 31 de janeiro, a menos que os médicos antecipem a convocação para a viagem. Com a saída do peemedebista, o suplente de Nelson será Eduardo Kohlrausch, do PDT, partido que concorreu coligado com o PMDB no pleito de 2016.