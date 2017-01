Fifi sobre início das atividades da Câmara: “polêmico, conturbado e com várias dificuldades”

Vereador fez críticas à base de apoio da administração de Taquara

Vinicius Linden/Jornal Panorama

Beto do Shampoo, Luis Felipe e Fabiano Matte participaram da programação da Rádio Taquara.

O vereador Luis Felipe Luz Lehnen (PSDB) participou, nesta semana, de entrevista no programa Painel 1490, da Rádio Taquara. Na ocasião, comentou o início dos trabalhos do Legislativo de Taquara, considerando as primeiras atividades polêmicas, conturbadas e com várias dificuldades. O principal ponto de insatisfação de Luis Felipe diz respeito à formação das comissões da Câmara, em que, segundo ele, a base de apoio à administração municipal não permitiu a participação da oposição. Lehnen pediu à presidência que reconsidere o ato, sob pena de acionar a Justiça.

Em sua manifestação, Luis Felipe afirmou que o descontentamento tem sido quase semanal e repetitivo. Lembrou a sessão de posse, em que ocorreram cinco discursos de situação e a oposição não teve direito a palavra. Já na primeira reunião ordinária, Lehhen afirma que o regimento e a lei orgânica foram rasgados, à medida que asseguram aos líderes partidários a indicação de um integrante para as comissões, situação que não foi permitida ao PSDB. O vereador pediu a reconsideração da formação ao presidente Telmo Vieira (PTB) e, caso isso seja negado, afirmou que ingressará no Judiciário buscando o que entende ser o seu direito.

Lehnen diz que não abre mão de participar das comissões de Orçamento e Finanças e de Constituição e Justiça. Questionado sobre o que teria provocado a não permissão para integrar as comissões, Lehnen disse só ter uma palavra: “medo”. Para ele, “medo de pedir documentos que não eram solicitados, de tentar fazer com que as comissões trabalham como tem que trabalhar”, comentou. O vereador ainda considerou lamentável o modo como a base de apoio à administração tem votado na Câmara, de forma tão fechada.

Ainda na entrevista, Luis Felipe questionou matéria publicada no site da Prefeitura de Taquara, que afirmava de que teria se recusado a participar de uma reunião na Câmara. Segundo ele, o texto foi mentiroso, pois não foi convidado a estar neste encontro, tanto que o presidente Telmo entregou a Lehnen um documento dizendo que não o convidou para a reunião. Outro tema abordado pelo vereador tucano foi a questão do recesso, mais uma vez reforçando o seu entendimento de que a Câmara não deveria ter aprovado a medida neste primeiro mês do ano. Também participaram da entrevista o presidente do PSDB de Taquara, Fabiano Matte, e o ex-candidato a vereador Roberto Machado (Beto do Shampoo), falando sobre as atividades do partido. Lehnen anunciou que, em determinado momento do mandato, pedirá licença e permitirá que o suplente assuma o exercício das atividades de vereador, em retribuição aos votos de todos os colegas de partido que o ajudaram a se eleger.