Anunciados shows de encerramento da Feira da Melancia

Mais de seis bandas estão confirmadas para animar o final de semana

A Administração Municipal juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Agricultura e Pecuária e o Departamento de Cultura organizaram programação com eventos culturais para o encerramento da Feira da Melancia. A feira começou no dia 13 de janeiro e encerra no domingo, 29. A população da região poderá prestigiar, com entrada franca, os shows de encerramento neste final de semana na rua coberta de Taquara.

Confira programação divulgada nesta manhã:



Dia 27/01 (sexta-feira)

20h30 às 22h - Creedence Tribute Revival





Dia 28/01 (sábado)

19h45 às 20h45 - Letícia Roennau acompanhada por Júnior Giehl e Eliseu Ramon.

21h às 22h - 80 Bits (Os sucessos dançantes dos anos 80)





Dia 29/01 (domingo)

18h às 19h - Luiza Barbosa Dias & Andrei Telles acompanhados por João Soledad

19h15 às 20h30 - Ruan Victor & Thiago acompanhados pelo gaiteiro Oneide Padilha e Mano Jéferson na bateria.

20h45 às 22h - Gilson & Gabriel.





Haverá no local brinquedos infláveis (cortesia do SESC). Comercialização de melancias, produtos da agricultura familiar e Feira de Artesanato.