Maria do Rosário: "o que acontece nos presídios é o Estado fazendo um exército contra a população"

Parlamentar esteve nesta quinta-feira em Taquara para anunciar emenda

Vinicius Linden/Jornal Panorama

Maria do Rosário, Monica Facio e Claudio Silva participaram de entrevista na Rádio Taquara.

A deputada federal Maria do Rosário (PT) cumpre agenda nesta quinta-feira no Vale do Paranhana. O seu primeiro compromisso foi entrevista concedida ao programa Painel 1490, da Rádio Taquara. Na ocasião, anunciou a destinação de recursos para o setor de saúde em Taquara, bem como comentou a sua atuação como ex-ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.



Questionada a respeito da acusação que sofre, de que defende criminosos, a deputada disse que isso é uma "grande mentira" que o deixa triste. Segundo ela, seu trabalho, em toda a vida, foi no sentido de defesa dos direitos das crianças, pessoas com deficiência, mulheres, idosos e quem precisa de apoio do poder público. Argumentou que, ao longo do tempo, foi assumindo tarefas em relação aos direitos humanos, que também englobam as pessoas que estão em instituições fechadas. Rosário afirmou que isso abarca a fiscalização, por exemplo, de asilos e abrigos.



A deputada afirmou que, quando uma pessoa é presa, é porque violou a legislação. Contudo, na visão de Rosário, o Estado não pode cometer violências contra esse indivíduo. "O que está escrito na lei é que o Estado tudo tem que fazer pra devolver essa pessoa pra sociedade melhor do que entrou", comentou a parlamentar. Para ela, não é o que acontece hoje nos presídios brasileiros, em que as pessoas entram e são devolvidas à sociedade muito pior. A deputada defendeu o isolamento de chefes do tráfico de outros criminosos e que os detentos sejam agrupados por tipologia do crime que cometeram.



Maria do Rosário ainda abordou outros temas, como as dificuldades do Partido dos Trabalhadores, admitindo alguns erros da sigla, mas defendendo a renovação do PT e afirmando que o partido não pode ser excluído, pois é uma sigla que atua na área social. Ressaltou o que considera conquistas dos governos Dilma e Lula, bem como avaliou como um golpe o impeachment da ex-presidente Dilma. Além disso, também se manifestou contrária à reforma da previdência e as propostas de flexibilização da legislação trabalhista. Defendeu, ainda, que o PT não apoie Rodrigo Maia (DEM) na disputa à Presidência da Câmara e faça uma aliança com André Figueiredo (PDT).



Rosário também comentou sobre a emenda parlamentar destinada a Taquara, no valor de R$ 150 mil, para o setor de saúde. Questionada sobre a liberação da verba, ressaltou que, pelo fato de o orçamento ser impositivo, as emendas dos deputados têm que ser pagas pelo governo federal. O único pré-requisito é a apresentação de documentação e plano de trabalho, que deverá ser feito pela Prefeitura de Taquara. A deputada disse que só encaminha emendas para localidades em que possa ocorrer fiscalização, o que ocorre com Taquara, onde a vereadora Mônica Facio (PT) acompanhará o andamento da destinação dos recursos. Rosário ainda ressaltou outros projetos regionais em que atuou, como a implantação da Escola Técnica Federal em Rolante e a destinação de recursos para escola de educação infantil na localidade de Santa Cristina do Pinhal, em Parobé. Também participou da entrevista a vereadora Mônica e o ex-prefeito de Parobé, Cláudio Silva (PT), anunciado pela deputada como seu assessor para auxiliar nos trabalhos do gabinete na região.