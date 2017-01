Sábado com prestação de serviços e atrações culturais será realizado em Rolante

Oportunidade para fazer segunda via de documentos

Evento acontecerá no turno da manhã e da tarde, alguns detalhes ainda serão ajustados

No início da noite de ontem estiveram reunidas autoridades do município, instituições e demais interessados em contribuir para reestruturação da cidade. O encontro aconteceu na sede da Associação do Comércio, Indústria, Serviços e Agropecuária de Rolante e Riozinho, ACISA, em Rolante. Convidados discutiram sobre a realização do evento “Sábado de Solidariedade e Gratidão”, que acontecerá em fevereiro, na Praça Central.

Participaram da reunião representantes da indústria e comércio, departamento de cultura, SINE/Procon, tabelionato, vereadores, meio ambiente, entidades religiosas, delegacia, Instituto Federal Farroupilha, Secretaria de Saúde, hospital, Correios, Cartório Eleitoral, CDL, Secretaria de Educação, Corsan entre outros. Durante o encontro diversas pautas foram levantadas e seguirão em estudos para viabilização no evento, que se realizará no dia 11 de fevereiro, sábado. Na data comemora-se o aniversário do Corpo de Bombeiros de Rolante.

Com diversos detalhes a definir, a organização do “Sábado da Solidariedade e Gratidão”, planeja atrações culturais e prestação de serviços de utilidade pública à população atingida pela enchente do último dia 5. O objetivo é promover espaço de integração, valorização e de agradecimento a todos que ajudaram. Aos voluntários e instituições que contribuíram e continuarão visando a reorganização da cidade.

Serão oferecidas orientações sobre saúde, como fazer novamente o Cartão do SUS, haverá Sine Móvel, para realização da Carteira de Identidade, com isenção da taxa de segunda via até dia 24/02, para os atingidos. Também será possível encaminhar novas certidões de nascimento e casamento. O evento terá momento exclusivo para prestação de contas ao público. Atrações culturais estão sendo articuladas pelos envolvidos na organização.

Quais documentos serão feitos:

- Cartão SUS;

- Certidão de Nascimento/ Casamento;

- Título Eleitoral (certificado de quitação);

- Carteira de Identidade