Prefeito de Rolante nomeia secretário do Desenvolvimento

Evandro Lemb foi indicado pela Acisa para a área

Divulgação/Edna Cardoso

Novo secretário apresentou proposta de trabalho do Plano de Desenvolvimento Econômico Local (DEL).

O prefeito de Rolante, Ademir Gomes (Dirão), juntamente com o vice-prefeito, Régis Zimmer (Geada), nomeou o secretário municipal de Desenvolvimento, Evandro Lembi, na manhã desta quinta-feira, 26, na sede da Acisa. A indicação do empresário Evandro Lemb para o cargo foi feita pela Acisa e CDL, em conjunto com as demais entidades que integram o Conselho de Desenvolvimento Econômico Loca (DEL).



“A criação desta Secretaria dá continuidade ao trabalho que vinha sendo desenvolvido com as entidades, porque é o trabalho feito em parceria com as entidades e com a comunidade rolantense que tem rendido bons frutos para o município. Sempre acreditei que é através da união dos esforços que faremos de Rolante um lugar cada vez melhor para vivermos, para criarmos nossos filhos e, com certeza, para empreendermos”, salienta Gonçalves.



Na oportunidade, Lemb apresentou o Plano de Trabalho que deseja desenvolver ao longo de quatro anos, enfatizando que contou com o apoio de vários conselheiros do DEL para desenvolvê-lo. “Temos cerca de 800 empresas ativas em Rolante e espero que, através do trabalho da Secretaria, possamos incentivar a abertura de novas empresas todos os anos”, fala Lemb.



O evento contou com a participação, também, do vice-presidente da Acisa, Alexander Bley, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rolante e Riozinho, Leandro Rossi, presidente da CDL de Rolante e Riozinho, Carla Lindol, diretor do Instituto Federal Campus Rolante, Jesus Borges, e demais integrantes do DEL.