Jagucheski recebe beneficiados do Loteamento Rosa

Prefeito interino de Parobé solicitou estudo da situação do local

Divulgação/Ariel Lima

O prefeito interino de Parobé, Moacir Jagucheski, recebeu, recentemente, uma comitiva formada por representantes de oito famílias beneficiadas com unidades habitacionais no Loteamento ROsa. Na ocasião, ouviu os pedidos dos moradores e solicitou estudo da situação das obras do Loteamento. "Vamos estudar o caso e verificar qual será a previsão de conclusão destas unidades habitacionais", disse o prefeito interino.