Senac Taquara abre inscrições para cursos técnicos a distância

São três opções de cursos técnicos oferecidos pela entidade

O Senac Taquara está com inscrições abertas para cursos técnicos na modalidade ensino a distância (EAD) para o primeiro semestre de 2017. Com o objetivo de qualificar profissionais para o mercado de trabalho, são oferecidos os cursos de Recursos Humanos, Segurança do Trabalho e Transações Imobiliárias. Para se candidatar é preciso verificar os pré-requisitos para cada curso no site www.ead.senac.br/cursos-tecnicos.

Os cursos técnicos EAD oferecidos pelo Senac têm em seu currículo a proposta de estudo aliado à prática, bem como o perfil profissional, considerando as demandas do mercado de trabalho. Por meio da capacitação profissional, os alunos desenvolvem habilidades como trabalho em equipe, empreendedorismo e respeito pela diversidade e sustentabilidade.

Para estudar a distância é preciso que o aluno tenha um computador com acesso à internet para cumprir com todas as atividades das aulas. Ainda há um percentual de carga horária presencial que será realizada no decorrer de cada módulo através de saída de campo, estudo de caso, seminário, pesquisa e palestra conforme o cronograma do Polo presencial.

De acordo com levantamento realizado pelo Senac, mais de 80% dos alunos dos cursos técnicos da Instituição já concluem a habilitação com um emprego garantido. O diploma de Técnico de Ensino Médio tem validade nacional e é assegurado àqueles que tiverem concluído o curso técnico do Senac e o Ensino Médio. Mais informações podem ser obtidas no Senac Taquara (rua Senador General Frota, 2661) ou pelo telefone (51) 3541-5370. As inscrições podem ser feitas através do endereço http://www.ead.senac.br/cursos-tecnicos/.

Sobre o curso técnico EAD

Na Educação a Distância, o Senac oferece uma metodologia de ensino centrada no aluno com diversos recursos tecnológicos que facilitam a aprendizagem, com orientação e acompanhamento online diário e uma aula presencial mensal, em média. Os benefícios ao estudante que opta por um curso EAD são diversos. Com destaque, estão a flexibilidade nos horários de estudo, o respeito ao ritmo de cada aluno, o desenvolvimento de competências valorizadas no mercado (organização, pró-atividade e responsabilidade, por exemplo), o menor custo com deslocamento e a possibilidade de conciliar a vida profissional ao estudo.