Ambulâncias entregues por Temer estão impedidas de rodar em seis cidades

Taquara é uma das localidades em que o veículo está parado

Taquara, Canela, Feliz, Gramado, Nova Petrópolis e São Sebastião do Caí, que receberam os veículos de modelo básico para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no começo do mês, esperam pela liberação de documentos. O Detran informou que o prazo para emplacamento e entrega das licenças corresponde a dez dias.

O Ministério da Saúde declarou que os veículos foram doados para substituição da frota, dessa forma, não há desassistência à população. As prefeituras são responsáveis pelo seguro obrigatório, atualização do contrato de manutenção e transferência do documento. A entrega das ambulâncias foi feita por Michel Temer no dia nove de janeiro, em Esteio.