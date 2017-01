Com 21 equipes, começa neste sábado o Campeonato Praiano

Torneio será disputado em balneário de Taquara

A Prefeitura de Taquara, por meio do Departamento de Esportes, dará início, neste sábado, à realização do Campeonato Praiano. A promoção reunirá 21 equipes, sendo 15 na categoria e seis na veterano. As partidas da livre ocorrerão nos sábados e, aos domingos, será a vez dos times veteranos.



Neste sábado, dia 28, acontece a primeira rodada da livre, com os seguintes confrontos: Atacado Leia x Nova Geração, Palmeiras x Fênix, Mercado Petrópolis/Becus City x União Sporting/Santos, Fruteira Ideal x Divertour/Bitruka, Olaria F.C. x Juventude, Vila Nova x Olaria Empresa, Atacado Leia x Cássio Motos/Martelinho de Ouro e Palmeiras x União/Mundo Novo. Na quarta-feira, acontece a segunda rodada da competição.



No domingo, dia 29, será realizada a primeira rodada da categoria veterano, tendo como confrontos Vila Nova x Aimoré, Fênix x Força/Bar do Neninho, Fruteira Ideal x Santos e Vila Nova x Fênix.