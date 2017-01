Prefeito de Parobé realiza primeira reunião com secretariado

Encontro serviu para alinhavar situação de cada pasta

Na tarde desta terça-feira (24) o prefeito interino Moacir Jagucheski realizou a primeira reunião de trabalho com os secretários de governo, para falar sobre a situação da Prefeitura e também sobre como está cada uma das pastas. Durante o encontro, Jagucheski ressaltou a importância da redução de gastos, tais como alugueis, gastos com pessoal e destacou a importância em buscar alternativas para viabilizar o funcionamento de cada uma das secretarias, bem como novos projetos.





O prefeito interino ainda destacou que é importante otimizar o uso de materiais e tornar transparente as ações do executivo. “Estamos de forma interina aqui, vamos lutar juntos para traçar um rumo para nossa cidade. Se nós não planejarmos uma nova Parobé, colocaremos nossa cidade num poço sem fim. Temos que olhar para o município e buscar um norte. E relembro que estamos aqui para trabalhar, não para pensar em política e sim, pensar em nossa cidade. Quero fazer tudo corretamente, cortar o que tiver que cortar e fazer o essencial para que a comunidade tenha orgulho de morar aqui”, ressaltou Jagucheski.





Ainda em relação a condição do município, foram apresentados dados relacionados a situação financeira da cidade, bem como sobre as possibilidades de novas empresas se instalarem em Parobé. “Temos que buscar alternativas. Buscar recursos com Estado ou União. Temos e podemos fazer isso para melhorar nossa perspectiva, seja no desenvolvimento econômico, na saúde, na educação ou na segurança. A orientação é de que trabalhemos em conjunto, buscando um resultado positivo para Parobé”, comentou Jagucheski.