Casa da Colônia inaugura melhoria de infraestrutura em Rolante

Investimentou somou cerca de R$ 30 mil em obras

A Casa da Colônia de Rolante inaugurou, na última quinta-feira, 26, um espaço para elaboração de cucas e demais panificados com mais qualidade, com uma infraestrutura melhorada. Foram investidos R$ 30 mil, oriundos da Consulta Popular, na aquisição de equipamentos como freezer industrial, fogão industrial, geladeira biplex, ilha expositora, prateleiras de armazenamento, armários, duas pias, duas mesas inox, computador e impressora. Em contrapartida, a Prefeitura fez a reforma do ambiente.



O recurso destinado ao município tem como objetivo qualificar os espaços onde são ofertados os produtos oriundos da agricultura familiar, servindo, também, como estruturas de apoio a pequenas capacitações. O prefeito de Rolante, Ademir Gonçalves (Dirão), falou sobre a importância da Casa da Colônia para o município comercializando os produtos dos agricultores locais, as cucas e, também, sendo um ponto de informações turísticas, tendo em vista que funciona de segunda à sexta das 8 às 18h e aos sábados e domingos das 9 às 17h, sem fechar ao meio-dia de sexta a domingo.



Na oportunidade, a chefe do Escritório da Emater, Janelise Wastowski, apresentou o secretário de Agricultura de Terra de Areia, Luiz Carlos Pizzolotto, que busca em Rolante o modelo de organização e funcionamento da Casa da Colônia para implantar um projeto semelhante naquele município. “Queremos nos espelhar em Rolante para implantarmos uma casa como esta em Terra de Areia”, comenta Pizzolotto.



Na Casa da Colônia são comercializados produtos artesanais de qualidade, oriundos das produções rurais do município, elaborados com empenho e dedicação. No local, todas as sextas-feiras é realizada a Feira do Produtor, onde são comercializados produtos coloniais, bem como verduras, legumes, frutas, schimiers, conservas, mel, entre outros produtos.



Participaram do evento, também, a presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento, Aline Nandi, presidente da Associação de Cuqueiros e Cuqueiras, Geovani Gandolfi, presidente do Grupo de Artesãos, Lúcia Kuhn, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rolante, Leandro Rossi, assessor de Controle, Gestão e Transparência, André Wastowski, a coordenadora da Casa da Colônia, Rosane Spindler, demais integrantes da Ascurs e do Grupo de Artesãos e pessoas da comunidade.