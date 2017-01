Secretaria de Agricultura de Rolante promove curso de Patchwork

Capacitação foi em parceria com o Sindicato Rural

A Secretaria Municipal da Agricultura de Rolante promoveu, de 23 a 26 de janeiro, o curso “Artesanato Patchwork”, em parceria com o Senar e com o Sindicato Rural do Vale do Paranhana, na Casa da Colônia, com duração de 32h/aula.



Patchwork é a arte de criar desenhos através de retalhos. Durante o curso, ministrado pela instrutora do Senar, Alice Maria Gonçalves, as alunas aprenderam várias técnicas que utilizaram para fazer peças utilitárias, como bolsas, sacolas, nécessaires, almofadas e lixeiras para carro.