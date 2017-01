Prefeitura de Parobé recebe emenda de R$ 200 mil

Emenda de deputado federal vai beneficiar quatro Unidades de Saúde

O prefeito interino Moacir Jagucheski recebeu na tarde desta quinta-feira (19), em seu gabinete, uma comitiva do Partido Republicano Brasileiro (PRB) formada pelo deputado Federal, Carlos Gomes, deputado Estadual, Sergio Peres, além do vereador do partido, Gilberto Gomes Junior. Na ocasião, a comitiva apresentou oficialmente a emenda de R$ 200 mil que será destinada às quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) de Parobé. O recurso deverá ser utilizado para a aquisição de equipamentos para as unidades dos bairros Laranjeiras, Morro da Pedra, Vila Nova e Jardim.



Para o prefeito interino, deve haver uma mobilização de todos os representantes da comunidade na obtenção de quaisquer recursos importantes para a cidade. “Agradecemos muito ao deputado pela destinação deste valor ao município. Vamos investir este recurso para a atenção básica na saúde. Com certeza, esta verba será fundamental para manter a saúde em andamento no município”, disse Jagucheski.



Conforme o requerente da emenda e parlamentar na Câmara de Vereadores de Parobé, Gilberto Gomes Junior, a destinação do valor já está acertada desde o mês de abril do ano passado e passou por todas as etapas necessárias até a entrega ao Executivo. “Acredito que entre tantas demandas que o município tem, entendemos que a área da saúde é uma prioridade. Mesmo sem que eu estivesse em uma cadeira no legislativo, percebemos esta necessidade e buscamos este auxílio junto aos representantes do PRB em nível Estadual e Nacional”, explicou.