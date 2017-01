Região terá R$ 2,1 milhões em emendas parlamentares

Recurso foi anunciado por Maria do Rosário (PT)

A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) informou, nesta quinta-feira, em roteiro pelo Vale do Paranhana, a destinação de R$ 2,1 milhões para a região em emendas parlamentares, no seu atual mandato. Os recursos são voltados às áreas da saúde, educação, assistência social, cultura, desenvolvimento urbano e políticas para mulheres.



No roteiro, Rosário fez a entrega simbólica (foto) da emenda de R$ 150 mil ao prefeito Tito Lívio Jaeger Filho, de Taquara, para investimentos em saúde. Em Parobé, a deputada anunciou o investimento de R$ 450 mil para a construção de uma escola infantil no distrito de Santa Cristina do Pinhal. “Com os valores da emenda será possível construir uma creche para atender até 100 crianças. Educação, em todos os seus níveis, é uma prioridade do nosso mandato”, afirmou Maria do Rosário. A construção da creche será realizada em um terreno adquirido pela Prefeitura, que entrou com contrapartida de R$ 92 mil.





> As emendas divulgadas pela deputada:



Taquara (R$ 400 mil):



2017 – R$ 150 mil para apoio à manutenção de unidades de saúde



2016 – R$ 150 mil para apoio à manutenção de unidades de saúde



2015 – R$ 100 mil para Promoção e Fomento à Cultura Brasileira





Parobé (R$ 1,250 milhão):



2017 – R$ 250 mil para Infraestrutura urbana (pavimentação)



2016 – R$ 450 mil para Infraestrutura para a Educação Básica (construção)



2016 – R$ 250 mil para apoio à manutenção de unidades de saúde



2015 – R$ 300 mil para apoio à manutenção de unidades de saúde





Igrejinha (R$ 180 mil):



2016 – R$ 180 mil para estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde





Rolante (R$ 350 mil):



2017 – R$ 100 mil para equipagem de conselhos tutelares



2016 – R$ 250 mil para apoio à política de desenvolvimento urbano