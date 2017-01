Domingo tem prova especial no Taquara Automóvel Clube

Haverá baterias em todas na Turismo 1600, kartcross e motovelocidade.

Vinicius Linden/Jornal Panorama

Presidente do TAC, Fabiana Reinaldo, e o vice Edson Saletti destacam as novidades do clube automobilístico para 2017.

O Taquara Automóvel Clube (TAC) realizará, neste domingo, prova especial no autódromo municipal, junto à sede campestre do CTG O Fogão Gaúcho, às margens da ERS-115. A disputa será válida pela quinta e sexta etapa do Citadino nas categorias Kartcross. Estas provas foram adiadas no ano passado, devido à chuva, e terão que ser finalizadas agora.



Mas, diante da necessidade de realizar as provas, o TAC organizou baterias na Turismo 1600 cavalos (carros) e na motovelocidade. Segundo a presidente interina do TAC, Fabiana Reinaldo, estas duas categorias não terão validade pela competição, mas haverá disputa na prova, valendo troféus para os melhores resultados deste domingo.



A programação do final de semana começa com treinos livres na tarde deste sábado, quando a entrada ao público será franca. No domingo, os treinos livres e classificatórios serão realizados a partir das 8h30min. As baterias oficiais começarão às 13 horas. O ingresso no domingo será de R$ 10,00.



Fabiana anunciou, nesta sexta-feira, em entrevista ao programa Painel 1490, da Rádio Taquara, que o TAC deverá divulgar, nos próximos dias, o calendário da temporada de 2017. A ideia é que as provas comecem em março. Também no terceiro mês deste ano, o clube deverá realizar eleição de sua diretoria.