Sítio no interior de Taquara foi furtado durante o dia

Vaca e boi foram levados por ladrões.

Um sítio no interior de Taquara foi alvo do furto de animais. O crime ocorreu na última sexta-feira, perto do meio dia. A vítima recebeu uma ligação denunciando o furto em sua propriedade na localidade de Fazenda Pires. O proprietário, um homem de 40 anos, ao chegar no local percebeu que foram levados uma vaca e um boi do sítio.

Vizinhos relataram que, durante a manhã dois veículos, um Santana azul escuro com reboque e um Vectra branco estiveram no local estiveram no local. Cerca de sete homens teriam desamarrado os animais e colocado no reboque. De acordo com o registro, não houve arrombamento e não há suspeitos.